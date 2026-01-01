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Фильмография
Ян Коейман
Jan Kooijman
Киноафиша
Персоны
Ян Коейман
Ян Коейман
Jan Kooijman
Дата рождения
14 апреля 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Роттердам, Нидерланды
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.4
Часть моего сердца
(2022)
5.7
Лето во Франции
(2023)
5.6
Декретный отрыв
(2020)
Фильмография Ян Коейман
5.7
Лето во Франции
Zomer in Frankrijk
комедия
2023, Нидерланды
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Часть моего сердца
Piece of My Heart
драма, музыка
2022, Нидерланды
5.6
Декретный отрыв
Alles is zoals het zou moeten zijn
комедия, драма
2020, Нидерланды
4.9
Любовь и секс на Ибице
Verliefd op Ibiza
мелодрама, комедия
2013, Нидерланды
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