Наказание, 2022

Детали фильма
Страна
Аргентина / Чили
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
1 сентября 2023
Премьера в мире
1 сентября 2022
Дата выхода
|1 сентября 2022
|Аргентина
|
|
|11 декабря 2025
|Бразилия
|
|
|31 марта 2023
|Испания
|
|12
|20 июля 2023
|Нидерланды
|
|12
|6 октября 2022
|Чили
|
|
Сборы в мире
$11 219
Производство
Ceneca Producciones, Leyenda Films, Sudestada Cine
Другие названия
El castigo, The Punishment, A büntetés, Karistus, La Punition, O Castigo, Pedeapsa, Наказание, 惩罚