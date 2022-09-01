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Постер фильма Наказание
7.2
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7.2

Наказание

, 2022
El Castigo
Аргентина, Чили / драма / 18+
Постер фильма Наказание
7.2

В ролях

Нестор Кантильяна
Mateo
Каталина Сааведра
Sargento Carolina Salas
Яир Юри
Cabo Navarro
Сантьяго Урбина
Lucas
Антония Сехерс
Антония Сехерс
Ana
Режиссер Матиас Бизе
Сценарист Корал Крус
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина / Чили
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 сентября 2023
Премьера в мире 1 сентября 2022
Дата выхода
1 сентября 2022 Аргентина
11 декабря 2025 Бразилия
31 марта 2023 Испания 12
20 июля 2023 Нидерланды 12
6 октября 2022 Чили
Сборы в мире $11 219
Производство Ceneca Producciones, Leyenda Films, Sudestada Cine
Другие названия
El castigo, The Punishment, A büntetés, Karistus, La Punition, O Castigo, Pedeapsa, Наказание, 惩罚

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 27 августа 2024

Отзывы о фильме

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