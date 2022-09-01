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Постер фильма Чашка кофе и новая обувь
8.2
Киноафиша Фильмы Чашка кофе и новая обувь
8.2

Чашка кофе и новая обувь

, 2022
Një filxhan kafe dhe këpucë të reja veshur
Албания, Греция, Косово, Португалия / драма / 18+
Постер фильма Чашка кофе и новая обувь
8.2

В ролях

Эдгар Мораис
Gezim
Рафаэл Мораис
Agim
Дрита Кабаши
Ana
Режиссер Джентьян Кочи
Сценарист Джентьян Кочи, Блерина Ханколлари
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Албания / Греция / Косово / Португалия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 10 сентября 2025
Премьера в мире 1 сентября 2022
Дата выхода
1 сентября 2022 Албания
16 марта 2023 Литва N13
31 октября 2024 Португалия
Сборы в мире $1 114
Производство Added Value Films, Artalb Film, Graal Films
Другие названия
Një filxhan kafe dhe këpucë të reja veshur, A Cup of Coffee and New Shoes On, Bir Fincan Kahve ve Yeni Ayakkabılar, Filiżanka kawy i nowe buty, Tass kohvi ja uued kingad, Um Café e Um Par de Sapatos Novos, Uma Xícara de Café e Sapatos Novos, Una tazza di caffè e un paio di scarpe nuove, Ένα φλιτζάνι καφέ και καινούργια παπούτσια, 一杯咖啡与新穿的鞋子

Рейтинг фильма

8.2
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 17 ноября 2022

Отзывы о фильме

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