Чашка кофе и новая обувь, 2022

ПроизводствоAdded Value Films, Artalb Film, Graal Films
Другие названия
Një filxhan kafe dhe këpucë të reja veshur, A Cup of Coffee and New Shoes On, Bir Fincan Kahve ve Yeni Ayakkabılar, Filiżanka kawy i nowe buty, Tass kohvi ja uued kingad, Um Café e Um Par de Sapatos Novos, Uma Xícara de Café e Sapatos Novos, Una tazza di caffè e un paio di scarpe nuove, Ένα φλιτζάνι καφέ και καινούργια παπούτσια, 一杯咖啡与新穿的鞋子
Рейтинг фильма
8.2
Оцените15 голосов
6.8IMDb
Обновлено 17 ноября 2022
Отзывы о фильме
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