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Астрал. Семейный обряд
Отзывы о фильме «Астрал. Семейный обряд»
Family Dinner
Астрал. Семейный обряд
2022 / Австрия
Трейлер
3.9
Оцените
38
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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gamingstarwars5
8 мая 2023, 00:39
Оценка
Фильм отличная колыбельная 👍
8 мая 2023, 00:39
1
0
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Виктория Калякина
8 мая 2023, 19:11
Оценка
Фильм хуйня, полтора часа многократно переваренного Кала,сюжет понос из 10,спс прорыгалась,вышла на балкон и сбросилась,спасибо режиссеру,пусть заканчивает карьеру👍🏻🤣✅ Петя пиздабол
8 мая 2023, 19:11
3
0
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User
9 мая 2023, 00:01
Оценка
Полная хуета, не смотрите его
9 мая 2023, 00:01
0
0
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Асад Ализаде
9 мая 2023, 17:34
Оценка
Далеко не хорор.
9 мая 2023, 17:34
1
0
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Киноафиша.инфо
10 мая 2023, 11:54
в ответ на сообщение
Асад Ализаде от 9 мая 2023, 17:34
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
10 мая 2023, 11:54
0
0
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Ангелина Баранова
10 мая 2023, 20:07
Оценка
Филиппа съели (
10 мая 2023, 20:07
1
0
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User
13 мая 2023, 20:42
Оценка
Пустая трата денег и времени. Скучный, неинтересный фильм
13 мая 2023, 20:42
1
0
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Киноафиша.инфо
14 мая 2023, 11:28
в ответ на сообщение
User от 13 мая 2023, 20:42
Добрый день! Спасибо, что поделились мнением! Жаль, что фильм не оправдал ваших ожиданий😕
14 мая 2023, 11:28
0
0
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User
18 мая 2023, 23:28
Оценка
фильм затянутый,от ужастика только название жанра.такое ощущение что больше внимание уделили еде,но не раскрытию истории,если бы по другому вдавались в подробности и не затягивали на еде,то вышло бы не плохо,а так стоющее говно,никому не советую тратить деньги и время.
18 мая 2023, 23:28
1
0
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