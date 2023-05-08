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Астрал. Семейный обряд Астрал. Семейный обряд
Киноафиша Фильмы Астрал. Семейный обряд Отзывы о фильме «Астрал. Семейный обряд»
Family Dinner Астрал. Семейный обряд 2022 / Австрия
3.9 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Астрал. Семейный обряд»

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gamingstarwars5 8 мая 2023, 00:39
Оценка
Фильм отличная колыбельная 👍
8 мая 2023, 00:39 Ответить
Виктория Калякина 8 мая 2023, 19:11
Оценка
Фильм хуйня, полтора часа многократно переваренного Кала,сюжет понос из 10,спс прорыгалась,вышла на балкон и сбросилась,спасибо режиссеру,пусть заканчивает карьеру👍🏻🤣✅ Петя пиздабол
8 мая 2023, 19:11 Ответить
User 9 мая 2023, 00:01
Оценка
Полная хуета, не смотрите его
9 мая 2023, 00:01 Ответить
Асад Ализаде 9 мая 2023, 17:34
Оценка
Далеко не хорор.
9 мая 2023, 17:34 Ответить
Киноафиша.инфо 10 мая 2023, 11:54
в ответ на сообщение Асад Ализаде от 9 мая 2023, 17:34
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
10 мая 2023, 11:54 Ответить
Ангелина Баранова 10 мая 2023, 20:07
Оценка
Филиппа съели (
10 мая 2023, 20:07 Ответить
User 13 мая 2023, 20:42
Оценка
Пустая трата денег и времени. Скучный, неинтересный фильм
13 мая 2023, 20:42 Ответить
Киноафиша.инфо 14 мая 2023, 11:28
в ответ на сообщение User от 13 мая 2023, 20:42
Добрый день! Спасибо, что поделились мнением! Жаль, что фильм не оправдал ваших ожиданий😕
14 мая 2023, 11:28 Ответить
User 18 мая 2023, 23:28
Оценка
фильм затянутый,от ужастика только название жанра.такое ощущение что больше внимание уделили еде,но не раскрытию истории,если бы по другому вдавались в подробности и не затягивали на еде,то вышло бы не плохо,а так стоющее говно,никому не советую тратить деньги и время.
18 мая 2023, 23:28 Ответить
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