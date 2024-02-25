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Постер фильма Ключ Баку
9.4
Киноафиша Фильмы Ключ Баку
9.4

Ключ Баку

, 2022
Bakının açarı
Азербайджан / боевик / 18+
Постер фильма Ключ Баку
9.4

В ролях

Низа Ахмад
Анар Али
Ибрагим Ализаде
Урфан Каббарли
Вусал Дастан
Майя Хусейнли
Фидан Исмаилова
Режиссер Заур Таирсой
Сценарист Заур Таирсой
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Азербайджан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Бюджет $25
Производство Azerbaijan Film Academy
Другие названия
The Key of Baku

Рейтинг фильма

9.4
Оцените 15 голосов
8.8 IMDb
Обновлено 25 февраля 2024

Отзывы о фильме

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