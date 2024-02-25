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Ключ Баку
9.4
Ключ Баку
, 2022
Bakının açarı
Азербайджан / боевик / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
9.4
В ролях
Низа Ахмад
Анар Али
Ибрагим Ализаде
Урфан Каббарли
Вусал Дастан
Майя Хусейнли
Фидан Исмаилова
Режиссер
Заур Таирсой
Сценарист
Заур Таирсой
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Азербайджан
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2022
Бюджет
$25
Производство
Azerbaijan Film Academy
Другие названия
The Key of Baku
Еще
Рейтинг фильма
9.4
Оцените
15
голосов
8.8
IMDb
Обновлено 25 февраля 2024
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