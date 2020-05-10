Also known as
Khane-ye doust kodjast?, Where Is the Friend's House?, ¿Dónde está la casa de mi amigo?, ¿Dónde queda la casa de mi amigo?, Onde Fica a Casa do Meu Amigo?, Where Is the Friend's Home?, Wo ist das Haus meines Freundes?, Arkadaşın Evi Nerede?, Dov'è la casa del mio amico?, Gde je kuća moga druga, Gdje je kuća mojega prijatelja?, Gdzie jest dom mojego przyjaciela?, Hol a barátom háza?, Hvor er min venns hus?, Hvor er min vens hus?, Kde je dom môjho priateľa?, Kde je dům mého přítele?, Missä on ystävän talo?, Où est la maison de mon ami?, Var är min väns hus?, Var finns min väns hus?, Waar is het huis van mijn vriend?, Waar staat het huis van mijn vriend?, Where is My Friend's House?, Ystävä hädässä, Πού είναι το σπίτι του φίλου μου;, Где дом друга?, 何处是我朋友的家, 何處是我朋友的家？, 友だちのうちはどこ?, 踏破鐵鞋無覓處