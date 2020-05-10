Menu
Poster of Where Is the Friend's House?
1 poster
Where Is the Friend's House?

Khane-ye doust kodjast? 18+
Synopsis

An 8 year old boy must return his friend's notebook he took by mistake, lest his friend be punished by expulsion from school.
Country Iran
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 1987
Online premiere 10 May 2020
World premiere 1 February 1987
Release date
2 June 2021 France U
1 July 1987 Iran
5 November 1992 Netherlands
17 August 1996 South Korea 12
Worldwide Gross $23,116
Production Kanun parvaresh fekri, Farabi Cinema Foundation
Also known as
Khane-ye doust kodjast?, Where Is the Friend's House?, ¿Dónde está la casa de mi amigo?, ¿Dónde queda la casa de mi amigo?, Onde Fica a Casa do Meu Amigo?, Where Is the Friend's Home?, Wo ist das Haus meines Freundes?, Arkadaşın Evi Nerede?, Dov'è la casa del mio amico?, Gde je kuća moga druga, Gdje je kuća mojega prijatelja?, Gdzie jest dom mojego przyjaciela?, Hol a barátom háza?, Hvor er min venns hus?, Hvor er min vens hus?, Kde je dom môjho priateľa?, Kde je dům mého přítele?, Missä on ystävän talo?, Où est la maison de mon ami?, Var är min väns hus?, Var finns min väns hus?, Waar is het huis van mijn vriend?, Waar staat het huis van mijn vriend?, Where is My Friend's House?, Ystävä hädässä, Πού είναι το σπίτι του φίλου μου;, Где дом друга?, 何处是我朋友的家, 何處是我朋友的家？, 友だちのうちはどこ?, 踏破鐵鞋無覓處
Director
Abbas Kiarostami
Cast and Crew
Film rating

8.1
Rate 10 votes
8.1 IMDb
Quotes
Grandfather's Friend What I mean to say is, suppose the kid did nothing wrong. What would you do? What then?
Grandfather I'd find an excuse and give him a beating every other week. So he wouldn't forget.
