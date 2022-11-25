На моем пути, 2022

Гекхан Озогуз встречает Омера Али, ученика механика, в ремонтной мастерской, в которую он отправился в Адане. Омеру нравится песня, которую поёт и снимает на видео Али. Он говорит ему не бросать это дело. Молодой механик, который работал со своим деспотичным отцом, спросил Гекхана: «Если бы ты родился в такой семье, как моя, в ремонтной мастерской, как я, ты был бы Атена Гекхан?». Этот вопрос затрагивает Гекхана. Ожидая, пока машину починят, он засыпает,. За продолжением фильма, сочетающего комедию и драму, следует сон Гекхана, в котором он видит себя учеником механика, выросшим в суровых районах Аданы.