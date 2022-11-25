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Постер фильма На моем пути
6.1
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6.1

На моем пути

, 2022
Kendi Yolumda
Турция / комедия, драма / 18+
Постер фильма На моем пути
6.1

О фильме

Гекхан Озогуз встречает Омера Али, ученика механика, в ремонтной мастерской, в которую он отправился в Адане. Омеру нравится песня, которую поёт и снимает на видео Али. Он говорит ему не бросать это дело. Молодой механик, который работал со своим деспотичным отцом, спросил Гекхана: «Если бы ты родился в такой семье, как моя, в ремонтной мастерской, как я, ты был бы Атена Гекхан?». Этот вопрос затрагивает Гекхана. Ожидая, пока машину починят, он засыпает,. За продолжением фильма, сочетающего комедию и драму, следует сон Гекхана, в котором он видит себя учеником механика, выросшим в суровых районах Аданы.

В ролях

Гокхан Озогуз
Гёкче Бахадыр
Zeynep
Ферит Актуг
Kurtulus
Себнем Бозоклу
Эркан Джан
Saffet
Сьюзан Аксой
Ismet
Cagatay Aras
Serkan
Elif Asik
Türkan
Özkan Ayalp
Yasar
Muhammed Cangören
Chidi Benjamin John
Jason
Режиссер Омер Фарук Сорак
Сценарист Али Кобанбай
Композитор Athena
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Турция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 9 июня 2023
Премьера в мире 25 ноября 2022
Дата выхода
25 ноября 2022 Турция
Сборы в мире $111 592
Производство Athena Yapim, Böcek Film
Другие названия
Kendi Yolumda, На моем пути

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

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