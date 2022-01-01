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Tamirhane

Реконструкция, 2022

2022 / Турция
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О фильме

Йылмаз и Мюждат - 2 родственные души, которые выросли вместе в детском доме. От их наставников Эркана и Бюлента, которые также были сиротами, в наследство осталась мастерская для автомобилей. Но однажды жизнь Йылмаза и Мюждата поменялась, когда один из пожилых клиентов, увидев, как они чинят его машину, скончался на месте от остановки сердца. Не зная, что делать с телом, братья решают прятать его в бак с раствором для красок. Продолжая жить своей обычной жизнью, они замечают, что покраска с этим раствором получается намного лучше и привлекательнее.

Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Эркан Колчак Кёстендил
В ролях
Rıza Kocaoğlu
Неджат Ишлер
Эркан Кан
Мэрвэ Диздар
Бюлент Шакрак
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Реконструкция 1 постер
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