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Постер фильма Реконструкция
6.6
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6.6

Реконструкция

, 2022
Tamirhane
Турция / комедия / 18+
Постер фильма Реконструкция
6.6

О фильме

Йылмаз и Мюждат - 2 родственные души, которые выросли вместе в детском доме. От их наставников Эркана и Бюлента, которые также были сиротами, в наследство осталась мастерская для автомобилей. Но однажды жизнь Йылмаза и Мюждата поменялась, когда один из пожилых клиентов, увидев, как они чинят его машину, скончался на месте от остановки сердца. Не зная, что делать с телом, братья решают прятать его в бак с раствором для красок. Продолжая жить своей обычной жизнью, они замечают, что покраска с этим раствором получается намного лучше и привлекательнее.

В ролях

Рыза Коджаолу
Müjdat
Мэрвэ Диздар
Мэрвэ Диздар
Aynur
Бюлент Шакрак
Ayhan
Неджат Ислер
Неджат Ислер
Yilmaz
Эркан Джан
Али Сечкинер Алиджи
Kayhan
Али Сечкинер Алыджи
Kayhan
Gökhan Kiraç
Zargana
Ярен Алака
Meral
Haluk Bakir
Vamik
Энгин Хепилери
Gürdal
Эркан Колчак Кёстендил
Эркан Колчак Кёстендил
Idris
Режиссер Эркан Колчак Кёстендил
Сценарист Бюлент Шакрак
Композитор Gazapizm
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Турция
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 14 апреля 2023
Премьера в мире 10 ноября 2022
Дата выхода
10 ноября 2022 Германия 12
11 ноября 2022 Турция 13+
Сборы в мире $128 079
Производство Asc Films, Dentsu Turkey, Kumbara Film
Другие названия
Tamirhane, The Fix-It Man, The Garage

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 12 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

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