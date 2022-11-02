Лахва. Цена свободы, 2022

До войны Лахва была типичным полесским местечком: церковь, костел и две синагоги… Как и везде, немалую часть его населения составляли евреи. На оккупированной нацистами территории все они были обречены на уничтожение. Сначала их унижали, заставляли тяжело работать, затем согнали в гетто, где 50 человек ютились в одном доме… А потом наступило время “окончательного решения еврейского вопроса”. Утром 3 сентября Лахву окружили каратели. Эсэсовцы и полицаи плаанировали выполнить свою работу так же быстро, как и в соседнем Кожан-городке, где гетто было ликвидировано всего за пару часов. Но вдруг один домов загорелся, затем и другие. Жители Лахвы набрасывались на карателей с топорами под шквальным огнем пулеметов. Казалось, шансов на успех нет никаких: слишком уж неравны силы. Но руководитель повстанцев Ицхак Рохчин говорил: "Зато мы защитим свою еврейскую честь. Да, большинство из нас погибнет, но ведь хоть кто-то сможет прорваться и остаться в живых". Благодаря восстанию 150 евреев из Лахвы смогли выжить. Погибло – более двух тысяч. Фильм основан на воспоминаниях участников событий. Для их реконструкции были привлечены местные жители деревни Лахва.