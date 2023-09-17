Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Остаться в живых"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Власть II
Отзывы о фильме «Власть II»
Power II
Власть II
2022 / Армения
2.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 2.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Власть II»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Андрей Макаров
17 сентября 2023, 12:03
Оценка
В целом фильм смотрится, НО, явно чувствуется пропаганда предыдущей власти, целью фильма является показать, на сколько порядочная была предыдущая власть и бездарно текущая.
Очень неприятно, когда через художественный фильм пытаются нами манипулировать.
17 сентября 2023, 12:03
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
17 сентября 2023, 16:44
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
17 сентября 2023, 16:44
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Иди ко мне, детка!
1 комментарий
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
26 комментариев
Жанна Дюбарри
72 комментария
Баба Яга спасает мир
51 комментарий
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
140 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2023, США, драма
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Отзывы
2023, США, боевик, биография, драма
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Отзывы
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Проклятое наследие
Отзывы
2023, Франция / США, ужасы
Астрал. 13-й этаж
Отзывы
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Related video
Не хуже Месси: Костомаров лихо отчеканил футбольный мяч на протезе (видео)
Все оттенки синего и багровый лоб: Малахову разукрасили лицо на родине
Из гадкого утенка в прекрасного лебедя: вредина с косичкой из «Ералаша» выросла роковой красавицей
Никакая она не скрипачка: кем на самом деле была жена Белого из «Бригады»
В СССР этот фильм назвали дешевой мелодрамой — на Западе признали жемчужиной кинематографа
Эти 3 знака Зодиака разбогатеют уже в конце осени 2023
Кончаловский даст жесткий ответ создателям «Чебурашки»: вот что он готовит
Тест: что вы найдете в Зазеркалье?
Тест: сможете узнать любимых звезд по частям тела? Уверены, не всем это под силу
Вернут в эфир федерального канала: людей ждет тяжкое зрелище в годовщину смерти Пускепалиса
«Блатные» столько тратили на завтрак: озвучен копеечный гонорар Певцова в «Бандитском Петербурге»
Наталья Морская Пехота: что стало с героиней мема, которая кричала на людей в автобусе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Очень неприятно, когда через художественный фильм пытаются нами манипулировать.
Авторизация по e-mail