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Власть II
Киноафиша Фильмы Власть II Отзывы о фильме «Власть II»
Power II Власть II 2022 / Армения
2.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.6
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Отзывы о фильме «Власть II»

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Андрей Макаров 17 сентября 2023, 12:03
Оценка
В целом фильм смотрится, НО, явно чувствуется пропаганда предыдущей власти, целью фильма является показать, на сколько порядочная была предыдущая власть и бездарно текущая.
Очень неприятно, когда через художественный фильм пытаются нами манипулировать.
17 сентября 2023, 12:03 Ответить
Киноафиша.инфо 17 сентября 2023, 16:44
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
17 сентября 2023, 16:44 Ответить
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