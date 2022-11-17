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Постер фильма Донор
6.5
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6.5

Донор

, 2022
Donor
Казахстан / мелодрама / 18+
Постер фильма Донор
6.5

О фильме

В обычной жизни Раушан и Жаркын никогда бы не встретились: Раушан — амбициозная бизнесвумен, Жаркын — отец-одиночка, жизнь которого протекает за мангалом недорогой шашлычной. Судьба сводит их в клинике по трансплантации органов. Раушан ставят диагноз «почечная недостаточность», а Жаркын, потерявший работу и нуждающийся в деньгах, вынужден стать донором для Раушан. Перед операцией им предстоит пройти курс лечения для того, чтобы нормализовать общие показатели организма. Спустя время герои сближаются, но цель у них остается прежней - трансплантация почки. В день операции перед Жаркыном встанет сложный выбор: крупная сумма, которая обеспечит беззаботную жизнь ему и его дочери, или спасение жизни Раушан.

В ролях

Куандык Шакиржанов
Санжар Мади
Санжар Мади
Азат Сейтметов
Bayan Alaguzova
Akniet Belasar
Режиссер Дархан Саркенов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 17 ноября 2022
Дата выхода
17 ноября 2022 Казахстан 12+
Другие названия
Donor, Донор

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 22 июля 2024

Отзывы о фильме

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