Донор, 2022

В обычной жизни Раушан и Жаркын никогда бы не встретились: Раушан — амбициозная бизнесвумен, Жаркын — отец-одиночка, жизнь которого протекает за мангалом недорогой шашлычной. Судьба сводит их в клинике по трансплантации органов. Раушан ставят диагноз «почечная недостаточность», а Жаркын, потерявший работу и нуждающийся в деньгах, вынужден стать донором для Раушан. Перед операцией им предстоит пройти курс лечения для того, чтобы нормализовать общие показатели организма. Спустя время герои сближаются, но цель у них остается прежней - трансплантация почки. В день операции перед Жаркыном встанет сложный выбор: крупная сумма, которая обеспечит беззаботную жизнь ему и его дочери, или спасение жизни Раушан.