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Послание к человеку-2022. Программа «Разговоры о важном / То, что я не могу рассказать своей матери»
Послание к человеку-2022. Программа «Разговоры о важном / То, что я не могу рассказать своей матери»
, 2022
Франция, Бангладеш / документальный, драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
О фильме
Программа «Разговоры о важном / То, что я не могу рассказать своей матери».
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Режиссер
Каролина Брами
,
Фредерик Бас
,
Хумайра Билкис
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Франция / Бангладеш
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2022
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Обновлено 21 октября 2022
Кадры из фильма
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