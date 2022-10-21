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Послание к человеку-2022. Программа «Интермедия / Куда мы едем?»
Послание к человеку-2022. Программа «Интермедия / Куда мы едем?»
, 2022
Россия, Беларусь, Греция, Франция / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
О фильме
Программа «Интермедия / Куда мы едем?»
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Режиссер
Мария Куркута
,
Руслан Федотов
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия / Беларусь / Греция / Франция
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2022
Рейтинг фильма
0.0
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0
голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 21 октября 2022
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