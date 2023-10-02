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Омут
Отзывы о фильме «Омут»
Омут
2022 / Россия
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5.2
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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winifredhorton5005
2 октября 2023, 10:35
Оценка
Фильм понравился. Узнали о нем после показа на фестивале, и вот посмотрели вечером с друзьями. И знаете, как-то на душе стало немного тревожно… А это значит, что «Омут» произвел должный эффект и так просто его теперь не забудешь.
2 октября 2023, 10:35
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