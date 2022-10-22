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UFC 280. Основной кард. Чарльз Оливейра VS Ислам Махачев
Киноафиша Фильмы UFC 280. Основной кард. Чарльз Оливейра VS Ислам Махачев

UFC 280. Основной кард. Чарльз Оливейра VS Ислам Махачев, 2022

2022 / ОАЭ
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О фильме

Смотрите прямую трансляцию в кинотеатре на большом экране! В субботу, 22 октября 2022 года, на Этихад Арене в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 280, который обещает стать одним из наиболее ярких и значимых в этом году. В главном бою вечера Ислам Махачев встретится с Чарльзом Оливейрой в борьбе за вакантный титул в легком весе. Второй по значимости поединок станет чемпионским в легчайшем весе: за пояс подерутся Алджэмейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. Перед ними в октагон выйдет Петр Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе подерется с 13-м номером рейтинга Шоном О'Мэлли.

Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Постер фильма UFC 280. Основной кард. Чарльз Оливейра VS Ислам Махачев 1 постер
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Кино Окко Щелковский
21:00 от 400 ₽
Синема Парк Ривьера
21:00 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
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«UFC 280. Основной кард. Чарльз Оливейра VS Ислам Махачев» в кинотеатрах

сб 22
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Как купить билеты на сеанс фильма «UFC 280. Основной кард. Чарльз Оливейра VS Ислам Махачев»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кино Окко Щелковский Щелковская
2D
21:00 от 400 ₽
Синема Парк Ривьера Автозаводская
2D
21:00 от 400 ₽
Синема парк Белая Дача Котельники
2D
21:00 от 400 ₽
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