UFC 280. Основной кард. Чарльз Оливейра VS Ислам Махачев, 2022

Смотрите прямую трансляцию в кинотеатре на большом экране! В субботу, 22 октября 2022 года, на Этихад Арене в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 280, который обещает стать одним из наиболее ярких и значимых в этом году. В главном бою вечера Ислам Махачев встретится с Чарльзом Оливейрой в борьбе за вакантный титул в легком весе. Второй по значимости поединок станет чемпионским в легчайшем весе: за пояс подерутся Алджэмейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. Перед ними в октагон выйдет Петр Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе подерется с 13-м номером рейтинга Шоном О'Мэлли.