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Киноафиша Фильмы Девять лучших

Девять лучших

, 2022
Top Nine
Россия / документальный / 18+

О фильме

Российская команда Top 9  — одна из  самых известных в  мире брейк-данса. За  20  лет своего существования Top 9 выиграли множество международных соревнований, включая крупнейший чемпионат Battle of  the Year, создали несколько театральных постановок, воспитали не одно поколение учеников, стали образцом стиля и  примером того, какой должна быть команда. От первых ученических шагов к обретению мастерства, от маленьких джемов к мировым победам, от уличных шоу к большой сцене — история команды Top 9 в фильме «Девять лучших».

Режиссер Манас Сираканян
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2022

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 21 августа 2026

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