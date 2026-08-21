Девять лучших, 2022

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Российская команда Top 9 — одна из самых известных в мире брейк-данса. За 20 лет своего существования Top 9 выиграли множество международных соревнований, включая крупнейший чемпионат Battle of the Year, создали несколько театральных постановок, воспитали не одно поколение учеников, стали образцом стиля и примером того, какой должна быть команда. От первых ученических шагов к обретению мастерства, от маленьких джемов к мировым победам, от уличных шоу к большой сцене — история команды Top 9 в фильме «Девять лучших».