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Top Nine

Девять лучших, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Российская команда Top 9  — одна из  самых известных в  мире брейк-данса. За  20  лет своего существования Top 9 выиграли множество международных соревнований, включая крупнейший чемпионат Battle of  the Year, создали несколько театральных постановок, воспитали не одно поколение учеников, стали образцом стиля и  примером того, какой должна быть команда. От первых ученических шагов к обретению мастерства, от маленьких джемов к мировым победам, от уличных шоу к большой сцене — история команды Top 9 в фильме «Девять лучших».

Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Манас Сираканян
Все актеры и съемочная группа
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