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Постер фильма Не игра
6.5
Киноафиша Фильмы Не игра
6.5

Не игра

, 2018
Not a Game
Беларусь / драма / 18+
Постер фильма Не игра
6.5

О фильме

Сюжет фильма рассказывает о молодом амбициозном программисте Алексее Кузьменкове, который, несмотря на отсрочку, идет в армию, чтобы лучше узнать о военных порядках и устройстве боевой техники для создания компьютерной игры. Однако, проходя службу, Алексей делает полную «перезагрузку» всей своей жизни. Он расстается с иллюзиями в отношении легких побед и быстрых достижений, преодолевает собственные слабости и соблазны, встречает надежных и верных друзей, становится настоящим мужчиной и открывает новые перспективы собственной жизни.

В ролях

Павел Павлють
Alexey Kuzminkov
Никита Лубенько
Татьяна Янкевич
Anya Malinovich
Светлана Аникей
Денис Барановский
Novick Andrew
Captain Nikolaev
Eldar Danilchik
Vadim Tarasenko
Анастасия Филиппова
Анастасия Филиппова
Inga
Dmitri Glazachev
Doctor
Игорь Сигов
Игорь Сигов
General
Melnik Valeriya
Natalia
Ilya Yasinski
senior lieutenant Tishkevich
Режиссер Денис Скворцов
Сценарист Evgeny Amelchenko, Konstantin Gagarin, Denis Nupreichik
Композитор Максим Александрович Кошеваров
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Беларусь
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 1 января 2018
Дата выхода
1 января 2018 Южная Корея 12세이상관람가
Производство Беларусьфильм
Другие названия
Not a Game, Не игра

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 13 голосов
6 IMDb
Обновлено 7 марта 2023

Отзывы о фильме

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