Не игра, 2018

Сюжет фильма рассказывает о молодом амбициозном программисте Алексее Кузьменкове, который, несмотря на отсрочку, идет в армию, чтобы лучше узнать о военных порядках и устройстве боевой техники для создания компьютерной игры. Однако, проходя службу, Алексей делает полную «перезагрузку» всей своей жизни. Он расстается с иллюзиями в отношении легких побед и быстрых достижений, преодолевает собственные слабости и соблазны, встречает надежных и верных друзей, становится настоящим мужчиной и открывает новые перспективы собственной жизни.
|1 января 2018
|Южная Корея
|12세이상관람가