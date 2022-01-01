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Не игра
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Не игра, 2018

2018 / Беларусь
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Сюжет фильма рассказывает о молодом амбициозном программисте Алексее Кузьменкове, который, несмотря на отсрочку, идет в армию, чтобы лучше узнать о военных порядках и устройстве боевой техники для создания компьютерной игры. Однако, проходя службу, Алексей делает полную «перезагрузку» всей своей жизни. Он расстается с иллюзиями в отношении легких побед и быстрых достижений, преодолевает собственные слабости и соблазны, встречает надежных и верных друзей, становится настоящим мужчиной и открывает новые перспективы собственной жизни.

7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Возраст 12+
Режиссер
Денис Скворцов
В ролях
Павел Павлють
Никита Лубенько
Татьяна Янкевич
Светлана Аникей
Денис Барановский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Не игра 1 постер
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