Худший фильм в карьере Брэда Питта: у ленты «Параллельный мир» разгромные отзывы и 4% на RT

Почему Торин к финалу «Хоббита» стал злодеем: причина не только в Аркенстоне

«Дракула» Люка Бессона оживил старую легенду: кем был настоящий Влад Цепеш и почему его боялась вся Европа

Любил ли Меглин Есению в «Методе» и при чем здесь мать героини? Ответ Хабенского вносит ясность

Кто самый сильный в «Сумерках»? Если считаете, что это Джейкоб или Каллены — то зря

Любите приключенческое советское кино? Тогда для вас тест — вспомните 5 кинолент по одному кадру

Самый кассовый фильм в истории России возвращается: когда выйдет «Чебурашка 2», кто из актеров вернется?

Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком

Клык клыком вышибают: в Marvel тоже есть свой Дракула, и сейчас — идеальное время ввести его в MCU (и смыть позор «Морбиуса»)

Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого