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Ночь в магазине ужастиков Ночь в магазине ужастиков
Киноафиша Фильмы Ночь в магазине ужастиков Отзывы о фильме «Ночь в магазине ужастиков»
Spirit Halloween Ночь в магазине ужастиков 2022 / США
8.4 Оцените
96 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Отзывы о фильме «Ночь в магазине ужастиков»

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Григорий Котов 24 октября 2022, 19:40
Оценка
Уровня Аннабель конечно ждать не стоит, тут всё же рейтинг на 12 лет и старше, но зато можно сходить с детьми. Нам с супругой скучно не было, детям понравилось, все остались довольны.
24 октября 2022, 19:40 Ответить
Галина Камарова 25 октября 2022, 17:28
Оценка
Лёгкий детский ужастик, чтобы было что посмотреть на Хэллоуин. И даром, что у нас его не отмечают. Фильм всё равно вышел неплохой. Не знаю, какой был бюджет у картины, но дешёвым он точно не выглядит, всё на уровне.
25 октября 2022, 17:28 Ответить
Роза Фомина 26 октября 2022, 13:47
Оценка
Неожиданно качественный юмор для фильма с таким невысоким рейтингом. Не ждала, что мне понравится, водила сына смотреть, но посмеялась от души, где-то даже испугалась, хотя скорее от неожиданности. В принципе, думаю детям 9-10 лет со взрослыми тоже будет интересно.
26 октября 2022, 13:47 Ответить
Маргарита Чупракова 26 октября 2022, 13:52
Оценка
Можно и с детьми сходить, а можно самим посмотреть. Редко когда фильмами с рейтингом 12+ удаётся насладится кому-то старше 18-ти но хочу сказать, что в свои 25+ посмотрела его с удовольствием.
26 октября 2022, 13:52 Ответить
Ольга Мороз 1 ноября 2022, 13:20
Оценка
Мне понравилось, хотя я вообще никаких ожиданий насчёт фильма не лелеяла. Зашли с МЧ считайте что погреться в кино а из ближайших сеансов был только этот фильм. Но нам действительно понравилось, даже посмеялись где-то.
1 ноября 2022, 13:20 Ответить
Вероника Низовцева 2 ноября 2022, 17:53
Оценка
Первый полноценный ужастик для нашего первоклашки. Жути жуткой тут нет, но побояться получается в некоторых моментах. Я выделю яркий юмор, смеялись от души и вообще после просмотра осталось приятное послевкусие удовольствия
2 ноября 2022, 17:53 Ответить
Максим Воробьев 2 ноября 2022, 18:39
Оценка
Нууу посмотреть стоит, особенно с детворой. Им 100% понравится.
2 ноября 2022, 18:39 Ответить
Мария Комарова 3 ноября 2022, 21:24
Оценка
Дочка смотела фильм как сказку, с открытым ртом. Мне тоже было интересно, к просмотру с детками рекомендую, самые приятные 74 минуты, проведенные с семьей.
3 ноября 2022, 21:24 Ответить
Сергей Желябов 3 ноября 2022, 21:28
Оценка
Пожалуй, я бы и сам завис бы в таком магазине ужастиков. Наврятли бы я испугался, ведь мне взрослому куда страшнее смотреть на платежки по коммуналке. А с духом можно было бы поговорить за жизнь, поюморить. Посмотреть прям рекомендую, сочетание юморка и легкого напряга присутствует весь фильм!
3 ноября 2022, 21:28 Ответить
Виола Бобылёва 3 ноября 2022, 21:31
Оценка
Так вышло, что я на этот фильм сходила уже 3 раза, первый раз с сыном, потом с племянниками и сегодня подруга затащила. И все 3 раза фильм понравился, особенно шутки-минутки. Очень даже вполне
3 ноября 2022, 21:31 Ответить
Марта Зарьковская 7 ноября 2022, 17:25
Оценка
Сын с друзьями смотрел в кино на выходных - ему понравилось. Пряио эмоционально начал мне про него рассказывать, сказал,что второй раз со мной хотел бы сходить посмотреть.
7 ноября 2022, 17:25 Ответить
Анастасия Истомина 8 ноября 2022, 14:26
Оценка
Юморной и интересный фильм, отвлечься от насущных будней вечером - самое то) После просмотра приятное"послевкусие" и хорошее настроение.
8 ноября 2022, 14:26 Ответить
Анна Белобокова 8 ноября 2022, 17:58
Оценка
Фильм клааасс! Даже мне понравился, хотя я не большая любительница такого жанра. Но дети затащили на него в кино, я не жалею,что посмотрела)
8 ноября 2022, 17:58 Ответить
Илья Булавин 9 ноября 2022, 11:35
Оценка
Сюжет с первых минут завлекает, интересные локации и костюмы. Ощущение самого страшного праздника передает на 100%
9 ноября 2022, 11:35 Ответить
Настя Зарина 9 ноября 2022, 20:20
Оценка
Даже мне(взрослой тете) захотелось попасть в такой магазин. Вот умеют американцы кино снимать - ничего не скажешь. Интересно было.
9 ноября 2022, 20:20 Ответить
Инна Белова 10 ноября 2022, 13:39
Оценка
Ну,главные герои, конечно попали, так попали) Но, было не страшно, хоть и название многообещающее. Детям фильм понравился, собственно он на такую аудиторию и рассчитан.
10 ноября 2022, 13:39 Ответить
Ангелина Глазурина 18 ноября 2022, 16:53
Оценка
Тот редкий случай, когда удовольствие от фильма получили и дети и родители. Легкий фильмец, забавный. В предверии хэллуина самое то, чтобы погрузиться в эту атмосферу.
18 ноября 2022, 16:53 Ответить
Юлия Говорухина 18 ноября 2022, 21:05
Оценка
С подружками всегда отмечаем хэллуин. Чем не повод просто хорошо провести время. Решили сходить на Ночь в магазине ужастиков, поскольку фильм как раз в тематике Хеллуина. Интересно было до самого конца. Картина точно не малобюджетная на мой взгляд
18 ноября 2022, 21:05 Ответить
Евгений Пионов 19 ноября 2022, 17:35
Оценка
Теперь сын знает,что такое фильмы ужасов. Ему понравилось) Стойко выдержал страшные моментики)) Фильм прикольный, рекомендую!
19 ноября 2022, 17:35 Ответить
Михаил Андреев 19 ноября 2022, 22:13
Оценка
Нормальный фильм, один раз точно стоит посмотреть. Не думаю,что станет вечной классикой, но довольно интересный и смешной. Все в меру и ужасов и юморка.
19 ноября 2022, 22:13 Ответить
Иван Шипилин 23 ноября 2022, 23:04
Оценка
Как у нас фильмы смотрят перед НГ, так и этот можно добавить к ежегодному просмотру перед Хеллоуином. Мне кинчик понравился.
23 ноября 2022, 23:04 Ответить
Нина Вак 23 января 2023, 03:05
Оценка
Что за отстой мы только что посмотрели?? Этот фильм явно для просмотра в кино. Слишком никакой. Никакой сюжет, никакие актеры, никакой юмор, никакие ужасы. И вообще еще куча эпитетов со словом никакой.
23 января 2023, 03:05 Ответить
Максим Васылев 16 апреля 2023, 17:22
Оценка
Положительные отзывы явно куплены, смотреть тут не на что. И этот фильм сайт ставит на первое место в рейтинге лучших фентези выше властелина колец. Даже с маркетингомне заморочились. В девяностых, когда не было интернета и мне было лет 7 я может и досмотрел бы это до конца. Но не в 2023м. Ни сюжета, ни диалогов, ни игры, на графику вообще забили. Скучно, неприятно, зря потратил время. Ни ужасов, ни юмора.
16 апреля 2023, 17:22 Ответить
Екатерина Головкина 17 мая 2023, 16:33
Оценка
Это полный отстой. Игра, постановка - всё. С первых же кадров. дешёвка
17 мая 2023, 16:33 Ответить
Киноафиша.инфо 17 мая 2023, 16:48
в ответ на сообщение Екатерина Головкина от 17 мая 2023, 16:33
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился😕 Спасибо за отзыв!
17 мая 2023, 16:48 Ответить
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