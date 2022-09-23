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4.9
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Тай
4.9
Тай
, 2022
Tay
Турция / анимация / 18+
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
4.9
В ролях
Umut Aksoy
Genc Asifa
Sinan Divrik
Jamal
Zencan Sakal
Keklik
Sait Seçkin
Zafir
Emin Yaraç
Akbaba
Zeynep Önen
Siraz
Фатих Озкуль
Riyah
Режиссер
Нурулла Енихан
Сценарист
Betul Yagsagan
Композитор
Burak Çambel
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
Турция
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
23 сентября 2022
Дата выхода
29 сентября 2022
Азербайджан
0+
29 сентября 2022
Германия
6
23 сентября 2022
Турция
Сборы в мире
$862 865
Производство
Laciverd, Siyahmarti Animation Studios
Другие названия
Tay, قصة هجرة تاي
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Рейтинг мультфильма
4.9
Оцените
15
голосов
5.6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Обновлено 4 октября 2022
Отзывы о мультфильме
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