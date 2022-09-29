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о выходе в прокат 4.2 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 4.2 Продолжительность 1 час 20 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 29 сентября 2022 Режиссер Нурулла Енихан Все актеры и съемочная группа 1 постер

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