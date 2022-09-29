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Тай
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Tay

Тай, 2022

2022 / Турция
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15 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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15 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 29 сентября 2022
Режиссер
Нурулла Енихан
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Тай 1 постер
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