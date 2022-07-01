Опасный урок, 2022

Учитель истории Джон Данбар переживает не лучший период в жизни: жена ушла и запрещает Джону видеться с дочерью. Виной тому его неконтролируемые приступы гнева. Вдобавок мир накрыла пандемия, а дистанционные занятия и полная изоляция тоже не способствуют психическому здоровью. После очередного онлайн-занятия, на котором Данбар добрую часть времени пытался угомонить болтунов и классных заводил, он случайно услышал, как ученики высмеивают его, и пришел в ярость. Но помимо грубых шуточек о его состоянии, школьники также обсуждали будущую тайную вечеринку в пустующей на время пандемии школе. Данбар решает быть незваным гостем на этом празднике и проучить дерзких юнцов.