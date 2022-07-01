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Last the Night

Опасный урок, 2022

2022 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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О фильме

Учитель истории Джон Данбар переживает не лучший период в жизни: жена ушла и запрещает Джону видеться с дочерью. Виной тому его неконтролируемые приступы гнева. Вдобавок мир накрыла пандемия, а дистанционные занятия и полная изоляция тоже не способствуют психическому здоровью. После очередного онлайн-занятия, на котором Данбар добрую часть времени пытался угомонить болтунов и классных заводил, он случайно услышал, как ученики высмеивают его, и пришел в ярость. Но помимо грубых шуточек о его состоянии, школьники также обсуждали будущую тайную вечеринку в пустующей на время пандемии школе. Данбар решает быть незваным гостем на этом празднике и проучить дерзких юнцов.

4.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 июля 2022
Премьера в мире 1 июля 2022
Возраст 18+
Режиссер
Ник Лэже
В ролях
Брайан Остин Грин
Макена Тейлор
Акорье Уайт
Давид Вальдес
Ив Мауро
Ив Мауро
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Опасный урок 2 постера
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