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Летняя лошадка Летняя лошадка
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A Horse for Summer

Летняя лошадка, 2015

2015 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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О фильме

Кент и Тери Уолш вместе с четырнадцатилетней дочерью Сарой перебираются из шумного Лос-Анджелеса на ранчо в Аризону. Дела у начинающих фермеров идут негладко, и денег ни на что не хватает. Но местные жители принимают их с радушием, благодаря сильной церковной общине. Всё меняется, когда к ним приезжает племянница Марисса, чья мать оказалась в тюрьме. Марисса — трудный подросток, и поначалу она категорически отказывается помогать Уолшам. Но со временем она проникается искренней любовью к лошади Дакоте и берет на себя заботу о ней. Когда Дакота тяжело заболевает, перед семьей встает непростой выбор.

4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 6 января 2015
Возраст 12+
Режиссер
Нэнси Крисс
В ролях
Дин Кэйн
Дин Кэйн
Кристофер Аткинс
Ли Меривезер
Терри Минтон
Мандалинн Карлсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Летняя лошадка 1 постер
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