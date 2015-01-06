Летняя лошадка, 2015

Кент и Тери Уолш вместе с четырнадцатилетней дочерью Сарой перебираются из шумного Лос-Анджелеса на ранчо в Аризону. Дела у начинающих фермеров идут негладко, и денег ни на что не хватает. Но местные жители принимают их с радушием, благодаря сильной церковной общине. Всё меняется, когда к ним приезжает племянница Марисса, чья мать оказалась в тюрьме. Марисса — трудный подросток, и поначалу она категорически отказывается помогать Уолшам. Но со временем она проникается искренней любовью к лошади Дакоте и берет на себя заботу о ней. Когда Дакота тяжело заболевает, перед семьей встает непростой выбор.