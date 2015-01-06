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Постер фильма Летняя лошадка
4.6
Киноафиша Фильмы Летняя лошадка
4.6

Летняя лошадка

, 2015
A Horse for Summer
США / драма, семейный / 18+
Постер фильма Летняя лошадка
4.6

О фильме

Кент и Тери Уолш вместе с четырнадцатилетней дочерью Сарой перебираются из шумного Лос-Анджелеса на ранчо в Аризону. Дела у начинающих фермеров идут негладко, и денег ни на что не хватает. Но местные жители принимают их с радушием, благодаря сильной церковной общине. Всё меняется, когда к ним приезжает племянница Марисса, чья мать оказалась в тюрьме. Марисса — трудный подросток, и поначалу она категорически отказывается помогать Уолшам. Но со временем она проникается искренней любовью к лошади Дакоте и берет на себя заботу о ней. Когда Дакота тяжело заболевает, перед семьей встает непростой выбор.

В ролях

Дин Кэйн
Дин Кэйн
Kent Walsh
Кристофер Аткинс
Pastor Bob
Ли Меривезер
Patsy
Терри Минтон
Teri Walsh
Мандалинн Карлсон
Summer Dean
Джоэл Пауль Рейсиг
Джоэл Пауль Рейсиг
David
Шале Лизетт Брэннан
Emily
Bobbi Jeen Olson
Ava Dean
Тери Ли
Тери Ли
Willa Davis
Ruben Angelo
NY Police Officer 1
Jámie Gilbert
Michael Gresham
Nicole Criss
Sarah Walsh
Режиссер Нэнси Крисс
Сценарист Kenneth Lemm
Композитор Kenneth Hampton
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 6 января 2015
Дата выхода
4 августа 2015 Германия 0
6 января 2015 США PG
16 марта 2015 Франция
MPAA PG
Производство NANDAR Entertainment Group
Другие названия
A Horse for Summer, Above the Bit, De Paardenzomer, Sarah & Summer - Gemeinsam sind wir stark, Лошадь на лето, Sarah and Summer

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
Обновлено 25 августа 2026

Отзывы о фильме

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