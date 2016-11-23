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Broadcasting Christmas

Рождественская трансляция, 2016

2016 / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Вероника и Джина много лет подряд вели успешное музыкальное шоу на американском телевидении. Но однажды перед Рождеством Джина решила посвятить себя семейной жизни и оставить проект. Чтобы передача не осталась без ведущей, и руководители запускают срочный кастинг. В финал проходят ведущая новостей Эмили, дизайнер одежды, бывший бейсболист и Чарли Фишер, бывший молодой человек Эмили. Участникам конкурса нужно пройти несколько заданий. Тем временем продюсер получает сведения о прошлых отношениях двух конкурсантов и считает, что это станет отличным рекламным ходом…

  • Герой Дина Кейна в фильме сравнивает сложившуюся ситуацию с изгнанием супергероя, который в итоге возвращается со свежими силами. Актер, исполнивший эту роль, прославился съемкой в образе Кларка Кента в фильме «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена».
  • Кинолента вышла на канале The Hallmark как седьмая из девятнадцати оригинальных праздничных фильмов в программе «Обратный отсчет до Рождества».
  • Альтернативное название фильма – «Доброе утро, Рождество».
  • Мелисса Джоан Харт, исполнившая главную роль, стала популярной благодаря съемкам в сериалах «Сабрина – маленькая ведьма» и «Кларисса».

Двое новостных ведущих вступают в борьбу за место главного ведущего утреннего ток-шоу. 

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 23 ноября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Питер Салливан
В ролях
Мелисса Джоан Харт
Мелисса Джоан Харт
Синтия Гибб
Дин Кэйн
Дин Кэйн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Рождественская трансляция 2 постера
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