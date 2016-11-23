Рождественская трансляция, 2016

Вероника и Джина много лет подряд вели успешное музыкальное шоу на американском телевидении. Но однажды перед Рождеством Джина решила посвятить себя семейной жизни и оставить проект. Чтобы передача не осталась без ведущей, и руководители запускают срочный кастинг. В финал проходят ведущая новостей Эмили, дизайнер одежды, бывший бейсболист и Чарли Фишер, бывший молодой человек Эмили. Участникам конкурса нужно пройти несколько заданий. Тем временем продюсер получает сведения о прошлых отношениях двух конкурсантов и считает, что это станет отличным рекламным ходом…