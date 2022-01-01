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Семейные ценности
The Sparrows: Nesting
Семейные ценности, 2015
2015 / США
6.1
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10
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Рейтинг IMDb: 6
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Жанр:
драма
семейный
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О фильме
Семья Спэрроу сталкивается с трудностями, помогая в беде близкому другу.
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6.1
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2015
Возраст
16+
Режиссер
Нэнси Крисс
В ролях
Кристофер Аткинс
Алан Баг
Шале Лизетт Брэннан
Джеймс Дювал
Стэйси Аллен
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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