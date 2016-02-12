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Постер фильма Семейные ценности
5.3
Киноафиша Фильмы Семейные ценности
5.3

Семейные ценности

, 2015
The Sparrows: Nesting
США / драма, семейный / 18+
Постер фильма Семейные ценности
5.3

О фильме

Семья Спэрроу сталкивается с трудностями, помогая в беде близкому другу.

В ролях

Кристофер Аткинс
Mike Sparrow
Алан Баг
Jake
Шале Лизетт Брэннан
Bella Sanchez
Джеймс Дювал
Hector Sanchez
Стэйси Аллен
Judy
Валенция Алгарин
Maria Sanchez
Бланка Бланко
Blair
Мандалинн Карлсон
Di
Nicole Criss
Emily Sparrow
Майкл Эмери
Rick
Режиссер Нэнси Крисс, Джош Ходжинс
Сценарист Kevin Alan Kent, Kenneth Lemm
Композитор Dean Andre
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 12 февраля 2016
Дата выхода
12 февраля 2016 США PG-13
MPAA PG-13
Производство JH Productions, NANDAR Entertainment Group, WeatherVane Productions
Другие названия
The Sparrows: Nesting, La Familia Sparrow, Unidos pelo Destino, Unidos por el destino

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
4.4 IMDb
Обновлено 18 апреля 2022

Отзывы о фильме

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