Семейные ценности, 2015

В ролях
Кристофер Аткинс
Mike Sparrow
Шале Лизетт Брэннан
Bella Sanchez
Джеймс Дювал
Hector Sanchez
Валенция Алгарин
Maria Sanchez
Nicole Criss
Emily Sparrow
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Нэнси Крисс, Джош Ходжинс
Сценарист
Kevin Alan Kent, Kenneth Lemm
Композитор
Dean Andre
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2015
Премьера в мире
12 февраля 2016
Дата выхода
|12 февраля 2016
|США
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|PG-13
MPAA
PG-13
Производство
JH Productions, NANDAR Entertainment Group, WeatherVane Productions
Другие названия
The Sparrows: Nesting, La Familia Sparrow, Unidos pelo Destino, Unidos por el destino