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The Sparrows: Nesting

Семейные ценности, 2015

2015 / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Семья Спэрроу сталкивается с трудностями, помогая в беде близкому другу.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2015
Возраст 16+
Режиссер
Нэнси Крисс
В ролях
Кристофер Аткинс
Алан Баг
Шале Лизетт Брэннан
Джеймс Дювал
Стэйси Аллен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Семейные ценности 2 постера
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