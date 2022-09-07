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Советская власть поручает Ыбраю Абдрахманову переложить на бумагу вариант эпоса "Манас" Сагынбая Орозбакова на бумагу, но потом о них забывает. На протяжении четырех лет Ыбраю удается записать лишь первую часть трилогии. Настолько его "Манас" объемен. Узнав об образовании самостоятельной Кыргызской Респиблики, Абдрахманов решает показать сказителя новым руководителям и получить материальную поддержку, обещая Сагынбаю Орозбакову, наконец-то, почет и конец лишениям.
|7 сентября 2022
|Кыргызстан
|12+