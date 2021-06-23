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Проклятое соглашение
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Lanetli Anlasma

Проклятое соглашение, 2021

2021 / Турция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Два брата получают в наследство виллу. Скоро им предстоит узнать, что на ней обитают страшные духи.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 23 июня 2021
Режиссер
Атакан Сатироглу
В ролях
Алп Таш
Аслы Шимшек
Фират Кая
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Проклятое соглашение 1 постер
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