Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
5.4
Киноафиша
Фильмы
Проклятое соглашение
5.4
Проклятое соглашение
, 2021
Lanetli Anlasma
Турция / ужасы / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.4
О фильме
Два брата получают в наследство виллу. Скоро им предстоит узнать, что на ней обитают страшные духи.
Развернуть
В ролях
Алп Таш
Haluk
Аслы Шимшек
Damla
Фират Кая
Emin
Berkay Berkman
Vahid
Cemre Cansaatçi
Anita Kopri
Merve
Режиссер
Атакан Сатироглу
Сценарист
Berkay Berkman
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Турция
Продолжительность
1 час 17 минут
Год выпуска
2021
Премьера в мире
23 июня 2021
Дата выхода
23 июня 2021
Турция
Бюджет
200 000 TRL
Производство
Kuyu Yapim
Другие названия
Lanetli Anlasma, Lanetli Anlaşma
Еще
Рейтинг фильма
5.4
Оцените
10
голосов
5.3
IMDb
Обновлено 30 августа 2022
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Не по-детски
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Тони
Отзывы
2026, США, биография, драма
В сентябре лью 2 капли на ватный диск – и замшевая обувь как новая: ни грязи, ни засаленностей
Этот творог из «Пятёрочки» обхожу десятой дорогой и не беру даже по акции: опасный клей вместо полезной вкусняшки
Подсмотрела у финнов метод утепления дома: полы теплые даже в -40 без труб и электричества — осенью и зимой не мерзну
«Ковбоя Бибопа» зря считают одним из лучших аниме в истории: эти 3 тайтла уложат Спайка Шпигеля на лопатки (без «Титанов» и «Магички»)
Вместо Билли Боба Торнтона — Антон Васильев: в России сняли свой «Лэндмен» — нефть и кровь будут литься рекой
Звонок для учителя, а тест — для любителей советского кино: угадайте 6 фильмов СССР про школу
«”Любовь. Смерть. Роботы” в русской обертке»: наш ответ шедевру Netflix получился жутким, строго для взрослых и «почти как Тим Бертон!»
Хит Гайдая пересняли в России, но ремейк пробил дно: от комедии с Задорожной и Хазановым люди по сей день «приходят в себя»
Еще одна деталь в «Шрэке 5» изменится кардинально — и дело не только во внешности героев
Новый детектив Netflix «затянул с первой серии» 7 млн зрителей: «Я такого давно не видел», несмотря на рейтинг 6.3
Не «Фоллаутом» единым: 5 скрытых хитов Amazon, которые великолепны от первой и до последней минуты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить