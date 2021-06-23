Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Проклятое соглашение
5.4
Киноафиша Фильмы Проклятое соглашение
5.4

Проклятое соглашение

, 2021
Lanetli Anlasma
Турция / ужасы / 18+
Постер фильма Проклятое соглашение
5.4

О фильме

Два брата получают в наследство виллу. Скоро им предстоит узнать, что на ней обитают страшные духи.

В ролях

Алп Таш
Haluk
Аслы Шимшек
Damla
Фират Кая
Emin
Berkay Berkman
Vahid
Cemre Cansaatçi
Anita Kopri
Merve
Режиссер Атакан Сатироглу
Сценарист Berkay Berkman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Турция
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 23 июня 2021
Дата выхода
23 июня 2021 Турция
Бюджет 200 000 TRL
Производство Kuyu Yapim
Другие названия
Lanetli Anlasma, Lanetli Anlaşma

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Обновлено 30 августа 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
В сентябре лью 2 капли на ватный диск – и замшевая обувь как новая: ни грязи, ни засаленностей
Этот творог из «Пятёрочки» обхожу десятой дорогой и не беру даже по акции: опасный клей вместо полезной вкусняшки
Подсмотрела у финнов метод утепления дома: полы теплые даже в -40 без труб и электричества — осенью и зимой не мерзну
«Ковбоя Бибопа» зря считают одним из лучших аниме в истории: эти 3 тайтла уложат Спайка Шпигеля на лопатки (без «Титанов» и «Магички»)
Вместо Билли Боба Торнтона — Антон Васильев: в России сняли свой «Лэндмен» — нефть и кровь будут литься рекой
Звонок для учителя, а тест — для любителей советского кино: угадайте 6 фильмов СССР про школу
«”Любовь. Смерть. Роботы” в русской обертке»: наш ответ шедевру Netflix получился жутким, строго для взрослых и «почти как Тим Бертон!»
Хит Гайдая пересняли в России, но ремейк пробил дно: от комедии с Задорожной и Хазановым люди по сей день «приходят в себя»
Еще одна деталь в «Шрэке 5» изменится кардинально — и дело не только во внешности героев
Новый детектив Netflix «затянул с первой серии» 7 млн зрителей: «Я такого давно не видел», несмотря на рейтинг 6.3
Не «Фоллаутом» единым: 5 скрытых хитов Amazon, которые великолепны от первой и до последней минуты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше