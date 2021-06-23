Проклятое соглашение, 2021

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о выходе в прокат О фильме Два брата получают в наследство виллу. Скоро им предстоит узнать, что на ней обитают страшные духи. Развернуть 5.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5 Продолжительность 1 час 17 минут Год выпуска 2021 Премьера в мире 23 июня 2021 Режиссер Атакан Сатироглу В ролях Алп Таш Аслы Шимшек Фират Кая Все актеры и съемочная группа 1 постер

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