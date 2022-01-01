Прямой эфир, 2022

Журналист Генрих Гаспарян снимает и публикует скандальные материалы о богачах города. Во время съемок очередного скандального материала об олигархе Габриэле Седракяне к нему подходят два телохранителя и похищают его. Друзья Генриха. Арсен и Феликс узнают (через геолокацию телефона Генри), что его увозят в лес. Итак, Арсен и Феликс отправляются в лес, чтобы спасти своего друга и узнать, кто стоит за похищением. В лесу Арсен и Феликс попадают в разные опасные ситуации, встречают странных людей, пытаются понять, где удержывают Генриха.Приключенческий путь, приводит их в конечную точку, о котором они и не подозревали.