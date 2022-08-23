15 секунд жизни, 2022

У ТикТок 700 миллионов пользователей по всему миру, из которых почти 200 миллионов — в Индии. Большинству пользователей от 18 до 35 лет, и они принадлежат к социально и экономически неблагополучному классу. Один из них — молодой парень Маюр Натекар, который открывает для себя ТикТок и погружается в него с головой. Видя, как другие зарабатывают там состояние, он решает во что бы то ни стало стать звездой сети. Брат и родители Маюра надеются, что его план поможет им изменить жизнь. Придет ли болливудская ТикТок-драма к финалу «Миллионера из трущоб»?