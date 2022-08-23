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15 seconds A Lifetime

15 секунд жизни, 2022

2022 / Индия
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О фильме

У ТикТок 700 миллионов пользователей по всему миру, из которых почти 200 миллионов — в Индии. Большинству пользователей от 18 до 35 лет, и они принадлежат к социально и экономически неблагополучному классу. Один из них — молодой парень Маюр Натекар, который открывает для себя ТикТок и погружается в него с головой. Видя, как другие зарабатывают там состояние, он решает во что бы то ни стало стать звездой сети. Брат и родители Маюра надеются, что его план поможет им изменить жизнь. Придет ли болливудская ТикТок-драма к финалу «Миллионера из трущоб»?

Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2022
Возраст 16+
Режиссер
Дивья Хемант Кхарнар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 15 секунд жизни 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
18:30 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
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«15 секунд жизни» в кинотеатрах

вт 23
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь Смоленская
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