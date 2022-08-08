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Турецкая сказка
5.4
Турецкая сказка
, 2022
Bir Türk Masali
Турция / семейный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.4
В ролях
Бурак Серген
Toprak Sergen
Джемаль Гюналь
Амине Гюльшен
Иджлаль Айдын
Orçun Iynemli
Эге Айдан
Аслы Инандык
Caner Kadayifçi
Doruk Sariduman
Режиссер
Toprak Sergen
Сценарист
Basak Duru
,
Toprak Sergen
Композитор
Bertan Cosar
,
Saide Feray
,
Cengiz Köroglu
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Турция
Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2022
Другие названия
Bir Türk Masali, Bir Türk Masalı
Еще
Рейтинг фильма
5.4
Оцените
15
голосов
4
IMDb
Обновлено 8 августа 2022
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