Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Я иду искать. Королевская игра Я иду искать. Королевская игра
Киноафиша Фильмы Я иду искать. Королевская игра Отзывы о фильме «Я иду искать. Королевская игра»
Hounded Я иду искать. Королевская игра 2022 / Великобритания
6.6 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Я иду искать. Королевская игра»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Группа бандитов промышляет мелкими кражами по наводке различных скупщиков. Воруют они всегда определенные ценности и не обчищают дома под ноль. Новой целью становится старый ритуальный нож, который хранится в загородном особняке местных богачей. На первый взгляд, это может стать самым легким делом в карьере домушников. Отличная точка, чтобы заработать много денег и завязать с преступностью. Вот только заказ оказывается подставой. Хозяева прячутся в доме и поджидают гостей. Бандиты сами…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
147258369 28 октября 2022, 21:18
Оценка
А за какие достижения у фильма такой рейтинг? Я давно не видела ничего хуже, не смотря на то,что с показами сейчас в принципе сложности,но это...плохо ВСЕ. Игра актеров, подбор актеров, сценарий, режиссура. Ощущение,что снимал бездарный выпускник какого-то вуза.
28 октября 2022, 21:18 Ответить
Олеся Алексеева 30 октября 2022, 07:55
Оценка
Фильм на троечку.Посмотрели,но особого восторга на испытали.На мой взгляд,немного глуповатый и жестокий сюжет.
30 октября 2022, 07:55 Ответить
dashasapsay15 7 ноября 2022, 18:59
Оценка
Фильм не о чем. Сюжет банален, сказать больше нечего. Даже плохого:)
7 ноября 2022, 18:59 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Хроники панголинов
Хроники панголинов 6 комментариев
Мармадюк
Мармадюк 8 комментариев
Офицеры
Офицеры 1 комментарий
Последний самурай
Последний самурай 1 комментарий
Зорро
Зорро 1 комментарий
Мне бы в небо
Мне бы в небо 1 комментарий
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Related video
Больше не красавчик: схватитесь за голову, увидев постаревшего Дениса из «Глухаря»
Идеальные сережки для женщин 50+: эти 3 варианта будто созданы специально для них
Эти 3 вещи добавляют к возрасту 10 лет: дамам давно пора перестать так мучить волосы
Китаянка из «Такси 3» обманула время: ее фигуре позавидует любая школьница
Вот для чего на самом деле нужна бирка на чайном пакетике: а вы и не знали
Самая красивая девочка в мире выросла и показала, чем ее наградила природа (пикантное фото)
Все случилось внезапно: что известно о пропаже 71-летней Ирины Аллегровой
Саша Мамаева из «Физрука» ошиблась с размером купальника и сразила фанатов наповал
В такую сложно не влюбиться: от фото молодой Тарасовой учащается пульс
Уже не тот красавчик: Шилов из «Ментовских войн» изменился не в лучшую сторону
Стилист превратил 65-летнюю женщину в красотку: оцените ее новый образ
Эта рыжая бестия сводила с ума мужчин в 90-е: не поверите глазам, увидев Эльвиру Болгову сейчас
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше