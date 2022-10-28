Группа бандитов промышляет мелкими кражами по наводке различных скупщиков. Воруют они всегда определенные ценности и не обчищают дома под ноль. Новой целью становится старый ритуальный нож, который хранится в загородном особняке местных богачей. На первый взгляд, это может стать самым легким делом в карьере домушников. Отличная точка, чтобы заработать много денег и завязать с преступностью. Вот только заказ оказывается подставой. Хозяева прячутся в доме и поджидают гостей. Бандиты сами…
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