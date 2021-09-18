AI: Искусственное бессмертие, 2021

Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз

Осень, осень, ну давай у теста спросим: выберите картинку — и узнайте, что ждет вас в ближайшие три месяца

Поджигаю лавровый лист в квартире каждый сентябрь и радуюсь: метод наших бабушек, который работает

«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова

За окном август, а в душе — уже сентябрь: 3 идеальных сериала, чтобы встретить осень (8,6 на IMDb — у двух из них)

Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу

Пересняли американский хит и выпустили на «России-1»: сериал с Машковым проиграл по всем фронтам — до рейтинга 8,1 не дотянул

Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года

5 лучших детективов из России с рейтингом 7,9+: «Первый отдел» и «Невский» не ждите, зато будет много новинок

Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2