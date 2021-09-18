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Постер фильма AI: Искусственное бессмертие
5.8
Киноафиша Фильмы AI: Искусственное бессмертие
5.8

AI: Искусственное бессмертие

, 2021
A.rtificial I.mmortality
Канада / документальный / 18+
Постер фильма AI: Искусственное бессмертие
5.8

О фильме

Что, если бы мы полностью перенеслись в цифровое царство? Искусственный интеллект однажды превзойдет человеческий, поэтому ученые разработали способы объединить человека и машины. Исследуя последние технологические достижения в области искусственного интеллекта, робототехники и биотехнологии, автор задается вопросом, что лежит в основе человеческого разума и возможно ли его скопировать? Или, что еще более тревожно, можем ли мы когда-нибудь встретить клонированные версии самих себя? До этого десятилетия этот вопрос был предметом научной фантастики, но теперь эксперты в области искусственного интеллекта предполагают, что это станет научным фактом.

В ролях

Bina48
Self - Custom Character Robot
Ник Бостром
Self - Director, Future of Humanity Institute
Lincoln Cannon
Self - Technologist
Heather Chmura
Self
Дипак Чопра
Self
Billy Crone
Self
Bruce Duncan
Self
Бен Герцель
Self
Хироси Исигуро
Self
Takeshi Mita
Self
Режиссер Энн Шин
Сценарист Shannon Kennedy, Erica Leendertse, Julia Nunes, Энн Шин
Композитор Tudor Kabucov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 18 сентября 2021
Премьера в мире 18 сентября 2021
Производство Fathom Film Group
Другие названия
A.rtificial I.mmortality, AI: Sztuczna nieśmiertelność, Artificial Immortality, AI: Artificial Immortality

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Обновлено 29 июля 2022

Отзывы о фильме

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