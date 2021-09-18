AI: Искусственное бессмертие, 2021

Что, если бы мы полностью перенеслись в цифровое царство? Искусственный интеллект однажды превзойдет человеческий, поэтому ученые разработали способы объединить человека и машины. Исследуя последние технологические достижения в области искусственного интеллекта, робототехники и биотехнологии, автор задается вопросом, что лежит в основе человеческого разума и возможно ли его скопировать? Или, что еще более тревожно, можем ли мы когда-нибудь встретить клонированные версии самих себя? До этого десятилетия этот вопрос был предметом научной фантастики, но теперь эксперты в области искусственного интеллекта предполагают, что это станет научным фактом.