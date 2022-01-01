Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уховёртка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Предостережение Предостережение
Киноафиша Фильмы Предостережение
Warning Sign

Предостережение, 1985

1985 / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Во время проведения очередных исследований в лаборатории “BioTec Agronomics”, занимающейся генетической модификацией растений, один растяпа роняет пузырёк с опасной жидкостью, на который затем наступает, в то время как несколько человек снимают защитные скафандры. Биологически заражающее вещество оказывается на свободе, и через несколько минут на пульт охраны поступает сигнал об утечке. Секьюрити молниеносно врубает сигнализацию, которая тотчас блокирует все входы и выходы. Люди оказываются разбиты на две группы в разных местах плюс одна охранница в отдельной комнате. 

Сигнал СОС доходит и до военных, под крылом которых находилась эта лаборатория, и те мгновенно блокируют доступ туда для любопытных, а также высылают внутрь команду разведки, которая на собственной шкуре отведает, что такое быть заражённым. Обращённые люди сначала покрываются испариной, которая при просвете сканером виделась в синеватом оттенке, а потом отключаются (кажутся умершими), чтобы затем очнуться в виде незнающих жалости нелюдей.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 23 августа 1985
Режиссер
Хэл Барвуд
В ролях
Сэм Уотерстон
Сэм Уотерстон
Кэтлин Куинлан
Яфет Котто
Джеффри ДеМанн
Джеффри ДеМанн
Джерри Хардин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Предостережение 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Асфальтовое солнце
Асфальтовое солнце
2021, Россия, драма
Related video
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
«Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову
Вот какие сцены цензура вырезала из «Иронии судьбы»
Помните дочь Жади из «Клона»? Теперь ее не узнает даже «мать»
Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит»
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Смехотворная подачка: звезда «Вечного зова» разнесла российские пенсии
Эти 4 знака Зодиака могут сглазить даже близких – хватит одного слова
Тест: Ответьте всего на 5 вопросов, и мы точно угадаем ваш возраст
«Какое ты имеешь право?»: Николаев публично растоптал Галкина
Приложение киноафиши