Предостережение, 1985

Во время проведения очередных исследований в лаборатории “BioTec Agronomics”, занимающейся генетической модификацией растений, один растяпа роняет пузырёк с опасной жидкостью, на который затем наступает, в то время как несколько человек снимают защитные скафандры. Биологически заражающее вещество оказывается на свободе, и через несколько минут на пульт охраны поступает сигнал об утечке. Секьюрити молниеносно врубает сигнализацию, которая тотчас блокирует все входы и выходы. Люди оказываются разбиты на две группы в разных местах плюс одна охранница в отдельной комнате.

Сигнал СОС доходит и до военных, под крылом которых находилась эта лаборатория, и те мгновенно блокируют доступ туда для любопытных, а также высылают внутрь команду разведки, которая на собственной шкуре отведает, что такое быть заражённым. Обращённые люди сначала покрываются испариной, которая при просвете сканером виделась в синеватом оттенке, а потом отключаются (кажутся умершими), чтобы затем очнуться в виде незнающих жалости нелюдей.