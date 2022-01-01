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Моноспектакль. Лошадь сдохла – слезь
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Моноспектакль. Лошадь сдохла – слезь, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Творческая команда «DejaVu» представляет новый театральный проект Даниила Королева.​«Моноспектакль. Лошадь сдохла – слезь» - это современный психологический авторский спектакль, это воспоминание о юных неосознанных чувствах, которые так знакомы каждому человеку.​Вы хоть раз проводили беседу с самими собой? Например, попробуйте ответить себе на несколько вопросов: кто такой друг? вы любите кого-то? что для вас означает семья?​ И что для вас страшнее: если против вас выступит общество или вы сами?​ Столько вопросов и так мало честных ответов. Придя на этот спектакль попробуйте для себя честно ответить на такие простые, но очень жизненные вопросы. Осмелитесь?​

Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Даниил Королев
В ролях
Даниил Королев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Моноспектакль. Лошадь сдохла – слезь 1 постер
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