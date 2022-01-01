Моноспектакль. Лошадь сдохла – слезь, 2022

Творческая команда «DejaVu» представляет новый театральный проект Даниила Королева.​«Моноспектакль. Лошадь сдохла – слезь» - это современный психологический авторский спектакль, это воспоминание о юных неосознанных чувствах, которые так знакомы каждому человеку.​Вы хоть раз проводили беседу с самими собой? Например, попробуйте ответить себе на несколько вопросов: кто такой друг? вы любите кого-то? что для вас означает семья?​ И что для вас страшнее: если против вас выступит общество или вы сами?​ Столько вопросов и так мало честных ответов. Придя на этот спектакль попробуйте для себя честно ответить на такие простые, но очень жизненные вопросы. Осмелитесь?​