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Легенды Орлёнка
Отзывы о фильме «Легенды Орлёнка»
Легенды Орлёнка
2021 / Россия
Трейлер
7.3
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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Татьяна Титова
15 августа 2022, 10:40
Лишний раз убедилась, что наши разучились снимать не только взрослые, но и детские фильмы. Афиша выгодно манит образом Арзамасовой в самом центре, несмотря на то, что она мелькнула в эпизоде максимум минуты на четыре. Общее впечатление: легенды не сочиняются "на коленке" по-быстрому. Чтобы результат не стал убогим...
15 августа 2022, 10:40
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2
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kinsssaris
4 января 2023, 17:05
Оценка
Мне понравилось, ходили с подругой на каникулах ради развлечения(нам 14 и 15), довольно интересная история, прикольно снято, не все актеры прям классно играют, но в общем хорошо. Атмосфера лагеря передана не в той мере как я ожидала, но это лишь беда моих ожиданий, я буду ждать продолжение этой истории. Советую
4 января 2023, 17:05
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