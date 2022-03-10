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Кайнене 2

Кайнене 2, 2022

2022 / Киргизия
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О фильме

Героини фильма в ожидании своих первенцев. Как известно, беременность у женщин, особенно у первородок проходит по- разному. Кто то спокойно переносит, без происшествий, кому то тяжело справится с эмоциями, становятся чувствительными, все принимают близко к сердцу. И во многих случаях не выяснив обстоятельства, делают выводы, совершают необдуманные поступки и сами же от этого страдают вплоть до разрушения семьи. Понимание в обществе, что мать мужа чуть ли не тиран, в этом фильме полностью противоположна. Свекровь, о которой мечтает каждая невестка. Которая, поняв общую картину происходящего, пытается разрешить ситуацию в положительную сторону.

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Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 10 марта 2022
Возраст 12+
Режиссер
Сапар Сайназаров
В ролях
Гулмира Турсунбаева
Динара Багышбаева
Болотбек Тилек
Айгерим Саматова
Эркин Парпиев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кайнене 2 1 постер
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