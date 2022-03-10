Кайнене 2, 2022

Героини фильма в ожидании своих первенцев. Как известно, беременность у женщин, особенно у первородок проходит по- разному. Кто то спокойно переносит, без происшествий, кому то тяжело справится с эмоциями, становятся чувствительными, все принимают близко к сердцу. И во многих случаях не выяснив обстоятельства, делают выводы, совершают необдуманные поступки и сами же от этого страдают вплоть до разрушения семьи. Понимание в обществе, что мать мужа чуть ли не тиран, в этом фильме полностью противоположна. Свекровь, о которой мечтает каждая невестка. Которая, поняв общую картину происходящего, пытается разрешить ситуацию в положительную сторону.