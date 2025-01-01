«Меня били, привязывали к машине тросом и таскали»: куда пропала эффектная блондинка из сериала «След»

Любому, кто заходил к Провидцу в «Викингах», приходилось лизать его ладонь: объясняем, что стоит за этим странным ритуалом

Стриптиз Светличной помнил весь СССР, а что насчет остальных танцев? Угадайте 6 фильмов Гайдая только по одному кадру (тест)

Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру

У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»

Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале

Списал почти точь-в-точь: у «Начала» Нолана есть уникальный аниме-двойник — вышел на 4 года раньше и круче едва ли не во всем

В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете

Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»

С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2»