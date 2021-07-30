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Джон 316 Джон 316
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John, 316

Джон 316, 2020

2020 / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Смелая драма, предлагающая весьма неординарный взгляд на старый сюжет о безумии как святости. В самую обычную психиатрическую больницу поступает пациент без имени и каких-либо документов. Никто про этого чудака ничего не знает. Все называют его просто Джон Доу. Но явление этого чудака производит в самой клинике, против его воли, самый настоящий фурор. Очень быстро ее обитатели начинают считать странного Джона — не больше и не меньше — реинкарнацией Иисуса Христа. И ждут от него чудес, исцелений, пророчеств, истин — того, чего он им, конечно, дать не может. Или все-таки может.

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 13 мая 2022
Премьера в мире 30 июля 2021
Возраст 18+
Режиссер
Джарвис Грайнер
В ролях
Скайлар Рэдзион
Джарвис Грайнер
Эфтон Ренц
Джэйсон Терриен
Кристофер Хизерингтон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Джон 316 2 постера
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