Джон 316, 2020

Смелая драма, предлагающая весьма неординарный взгляд на старый сюжет о безумии как святости. В самую обычную психиатрическую больницу поступает пациент без имени и каких-либо документов. Никто про этого чудака ничего не знает. Все называют его просто Джон Доу. Но явление этого чудака производит в самой клинике, против его воли, самый настоящий фурор. Очень быстро ее обитатели начинают считать странного Джона — не больше и не меньше — реинкарнацией Иисуса Христа. И ждут от него чудес, исцелений, пророчеств, истин — того, чего он им, конечно, дать не может. Или все-таки может.