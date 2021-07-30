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Постер фильма Джон 316
4.6
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4.6

Джон 316

, 2020
John, 316
Канада / драма / 18+
Постер фильма Джон 316
4.6

О фильме

Смелая драма, предлагающая весьма неординарный взгляд на старый сюжет о безумии как святости. В самую обычную психиатрическую больницу поступает пациент без имени и каких-либо документов. Никто про этого чудака ничего не знает. Все называют его просто Джон Доу. Но явление этого чудака производит в самой клинике, против его воли, самый настоящий фурор. Очень быстро ее обитатели начинают считать странного Джона — не больше и не меньше — реинкарнацией Иисуса Христа. И ждут от него чудес, исцелений, пророчеств, истин — того, чего он им, конечно, дать не может. Или все-таки может.

В ролях

Скайлар Рэдзион
Misty
Джарвис Грайнер
Dusty
Эфтон Ренц
Abby Albright
Джэйсон Терриен
Kurt Peterbourogh
Кристофер Хизерингтон
Jack Peterbourogh
Гриффин Корк
Гриффин Корк
Knighten Richman
Neil Chase
Bill Johnson
Len J. Phillips
Mike Shields
Reamonn Joshee
Bentley Murray
Gilbert Allan
Roger Shields
Tyler Duffy
Dr. Chanin
S-Raj Kumar
Daniel
Режиссер Джарвис Грайнер
Сценарист Джарвис Грайнер, Brandon Rhiness
Композитор Paul Bergeron
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 13 мая 2022
Премьера в мире 30 июля 2021
Бюджет 100 000 CAD
Производство Alpacalypse Productions, Higher Universe Pictures, Hot Shots Films
Другие названия
John, 316, Paciente, 316

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4 IMDb
Обновлено 26 августа 2026

Отзывы о фильме

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