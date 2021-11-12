Жертва, 2021

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Постер фильма Жертва
5.6
Киноафиша Фильмы Жертва
5.6

Жертва

, 2022
Upurga
Латвия / детектив, триллер / 18+
Постер фильма Жертва
5.6

О фильме

Андрей – преданный своему делу гид по приключениям на природе. Однажды он приводит съемочную группу в дикую речную долину для съемки рекламы вегетарианских колбасок. По приезду съемочная группа загадочно исчезает. Чтобы найти пропавших людей, Андрею придется одному отправиться по их следам в лесную чащу, и противостоять внешним силам и внутренним демонам. Выясняется, что осенью в этой местности пробуждаются таинственные силы природы, и даже местным жителям не скрыться от их воздействия. Найти пропавших будет нелегко, и вскоре Андрей понимает, что и сам ищущий также может пропасть...
 

В ролях

Игорь Шелеговский
Andrejs
Инга Тропа
Eva
Рихардс Сниггс
Matiass
Эльвита Раговска
Mara
Мортен Тровик
Inspektor Salins
Рейнис Ботерс
Oskars
Andris Akmentins
Beaver Martins
Мара Кимеле
Old lady in the woods
Элита Клавиня
Cafe lady
Угис Праулиньш
Cabbageman
Режиссер Угис Ольте
Сценарист Угис Ольте
Композитор Reinis Sejans
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Латвия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 11 апреля 2025
Премьера в мире 12 ноября 2021
Дата выхода
3 октября 2022 Латвия N16
Бюджет €125 000
Производство VFS Films
Другие названия
Upurga, River of Fear, El río del terror, Il fiume del terrore, O Rio do Terror, Ohverdus, Жертва, رودخانه ترس, Maldupe

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Обновлено 5 сентября 2022

Отзывы о фильме

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