Жертва, 2021

Андрей – преданный своему делу гид по приключениям на природе. Однажды он приводит съемочную группу в дикую речную долину для съемки рекламы вегетарианских колбасок. По приезду съемочная группа загадочно исчезает. Чтобы найти пропавших людей, Андрею придется одному отправиться по их следам в лесную чащу, и противостоять внешним силам и внутренним демонам. Выясняется, что осенью в этой местности пробуждаются таинственные силы природы, и даже местным жителям не скрыться от их воздействия. Найти пропавших будет нелегко, и вскоре Андрей понимает, что и сам ищущий также может пропасть...
|3 октября 2022
|Латвия
|N16