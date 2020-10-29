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2000 песен Фариды 2000 песен Фариды
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Faridaning ikki ming qo'shig'i

2000 песен Фариды, 2020

2020 / Узбекистан
8.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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8.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 29 октября 2020
Постер фильма 2000 песен Фариды 1 постер
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