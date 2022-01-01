Я никого не ем, 2022

Во все времена в нашей стране прекращали есть мясо по разным причинам. Будь то этический выбор, забота о здоровье, либо осознанное потребление. Фильм расскажет, кто и почему в России отказывался и продолжает отказываться от мяса и как с этим связаны Лев Толстой и советские соевые разработки. Стремление к растительному питанию в России — это не только модный тренд, но и давно зародившееся явление. Фильм покажет, какие виды растительного питания существуют на сегодняшний день, как развивается бизнес в этой сфере, как живут люди, придерживающиеся растительного питания, и как они меняют жизнь к лучшему!