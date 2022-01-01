Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Я никого не ем

Я никого не ем, 2022

2022
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Во все времена в нашей стране прекращали есть мясо по разным причинам. Будь то этический выбор, забота о здоровье, либо осознанное потребление. Фильм расскажет, кто и почему в России отказывался и продолжает отказываться от мяса и как с этим связаны Лев Толстой и советские соевые разработки. Стремление к растительному питанию в России — это не только модный тренд, но и давно зародившееся явление. Фильм покажет, какие виды растительного питания существуют на сегодняшний день, как развивается бизнес в этой сфере, как живут люди, придерживающиеся растительного питания, и как они меняют жизнь к лучшему!

Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 12+
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Приложение киноафиши