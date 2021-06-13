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В 16 лет шведский гений скейтбординга Али Булала был вершине мира — его бесстрашие и тяга к сложнейшим трюкам привлекли внимание легендарного бренда Flip Skateboards. Благодаря спонсорским контрактам Али оказался в Лос-Анджелесе конца 90-х, в самом центре безумной скейтерской тусовки того времени — и благодаря своей харизме и бескомпромиссному панковскому духу стал ее королем.
|22 июня 2023
|Германия
|9 сентября 2022
|Финляндия
|K-16