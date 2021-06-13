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Постер фильма Шрамы Али Булалы
7.3
Киноафиша Фильмы Шрамы Али Булалы
7.3

Шрамы Али Булалы

, 2021
The Scars of Ali Boulala
Швеция, Норвегия / биография, драма, спорт / 18+
Постер фильма Шрамы Али Булалы
7.3

О фильме

В 16 лет шведский гений скейтбординга Али Булала был вершине мира — его бесстрашие и тяга к сложнейшим трюкам привлекли внимание легендарного бренда Flip Skateboards. Благодаря спонсорским контрактам Али оказался в Лос-Анджелесе конца 90-х, в самом центре безумной скейтерской тусовки того времени — и благодаря своей харизме и бескомпромиссному панковскому духу стал ее королем.

В ролях

Ali Boulala
Self
Amanda Boulala
Self
Omar Boulala
Self
Peggy Boulala
Self
Raija Boulala
Self
Ewan Bowman
Self
Shane Cross
Self
Dustin Dollin
Self
Erik Ellington
Self
Rune Glifberg
Self
Режиссер Max Eriksson
Сценарист Mikel Cee Karlsson, Max Eriksson
Композитор Уоррен Эллис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швеция / Норвегия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 13 июня 2021
Дата выхода
22 июня 2023 Германия
9 сентября 2022 Финляндия K-16
Сборы в мире $3 292
Производство Sisyfos Film Production, Folk Film
Другие названия
The Scars of Ali Boulala, Ali Boulala - Ärren på insidan, Blizny Alego Boulali, Ör Alis Boulala

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 22 июня 2022

Отзывы о фильме

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