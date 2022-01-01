Распутин — новый. Без покрова, 2011

Картина снята на основе подтвержденных фактов, исторических документов и реальных событий. Фильм повествует о жизни знаменитого российского старца Григория Ефимовича Распутина, об его взаимоотношениях с последней императорской семьей. Авторы развенчивают миф о Распутине как о человеке, установившем контроль над царской семьей. Фильм открывает завесу многих тайн, связанных с убийствами Распутина и царской семьи. Некоторые факты из биографии старца и жизни его собственной семьи были установлены в ходе производства фильма и публикуются впервые.