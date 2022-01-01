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Киноафиша Фильмы Распутин — новый. Без покрова

Распутин — новый. Без покрова, 2011

2011 / Россия
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О фильме

Картина снята на основе подтвержденных фактов, исторических документов и реальных событий. Фильм повествует о жизни знаменитого российского старца Григория Ефимовича Распутина, об его взаимоотношениях с последней императорской семьей. Авторы развенчивают миф о Распутине как о человеке, установившем контроль над царской семьей. Фильм открывает завесу многих тайн, связанных с убийствами Распутина и царской семьи. Некоторые факты из биографии старца и жизни его собственной семьи были установлены в ходе производства фильма и публикуются впервые.

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Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2011
Возраст 16+
Режиссер
Константин Одегов
Все актеры и съемочная группа
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