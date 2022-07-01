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Хрюк Хрюк
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Knor

Хрюк, 2022

2022 / Нидерланды / Бельгия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

9-летняя девочка Бабс получает в подарок от своего дедушки поросенка по имени Хрюк.

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 1 июля 2022
Возраст 6+
Режиссер
Mascha Halberstad
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Хрюк 1 постер
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