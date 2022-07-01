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Хрюк
Knor
Хрюк, 2022
2022 / Нидерланды / Бельгия
8.0
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Жанр:
анимация
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О фильме
9-летняя девочка Бабс получает в подарок от своего дедушки поросенка по имени Хрюк.
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8.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность
1 час 12 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
1 июля 2022
Возраст
6+
Режиссер
Mascha Halberstad
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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