Хрюк, 2022

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о выходе в прокат О фильме 9-летняя девочка Бабс получает в подарок от своего дедушки поросенка по имени Хрюк. Развернуть 8.0 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 8 Продолжительность 1 час 12 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 1 июля 2022 Возраст 6+ Режиссер Mascha Halberstad Все актеры и съемочная группа 1 постер

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