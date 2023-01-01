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Акула: Начало Акула: Начало
Киноафиша Фильмы Акула: Начало Акула: Начало, 2021: актеры и роли
Shark: The Beginning Акула: Начало 2021 / Южная Корея
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Акула: Начало, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Чхэ Ё-джун Chae Yeo-joon
В ролях
Ким Мин-сок Kim Min-seok Ви Ха-джун Ви Ха-джун Wi Ha-joon Ли Хён-ук Hyun-Wook Lee Ли Джон-хён Ли Джон-хён Lee Jeong-hyeon Пэ Мён-джин Bae Myeong-jin
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