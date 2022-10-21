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Мой тигр Мой тигр
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Ta'igara: An adventure in the Himalayas Мой тигр 2022 / Италия
8.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Мой тигр»

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User 21 октября 2022, 18:18
Оценка
Дети были в кино очень им понравился лаже плакали говорили
21 октября 2022, 18:18 Ответить
vladimir.mihailov1986 24 октября 2022, 20:56
Оценка
Фильм очень хороший советую посмотреть!
24 октября 2022, 20:56 Ответить
dayana1983 24 октября 2022, 21:56
Оценка
Ходила с сыном 7 лет, он был в восторге. Конец трогательный и для ребёнка... Не пожалела, что тоже пошла.
24 октября 2022, 21:56 Ответить
Николай Цупов 12 ноября 2022, 18:17
Оценка
Да действительно , очень классный фильм. Моя дочка с супругой и братом ходили , они говорили , что очень интересный и драматичный. Желаю и вам сходить с вашими детьми на этот замечательный фильм.
12 ноября 2022, 18:17 Ответить
Аполлинария Понятых 24 декабря 2022, 17:36
Оценка
Фильм замечательный ,советую сходить!
24 декабря 2022, 17:36 Ответить
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