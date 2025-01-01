Меню
Фильмы
Мой тигр
Мой тигр
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
В «Аутсорсе» показан полный беспредел: «Киноафиша» выяснила, что это – вымысел или все-таки правда?
Багров в фильме «Брат» выпивает сырое яйцо после алкоголя, «чтобы не забалдеть!»: спросили у врача, работает ли этот лайфхак в жизни
Почему Торин к финалу «Хоббита» стал злодеем: причина не только в Аркенстоне
3 сезон «Метода» на носу, а вы вообще помните, чем кончился второй? Финал сериала объясняет, почему в продолжении не будет Есени
Самый кассовый фильм в истории России возвращается: когда выйдет «Чебурашка 2», кто из актеров вернется?
Любите приключенческое советское кино? Тогда для вас тест — вспомните 5 кинолент по одному кадру
Актер из «Долгой прогулки» рассказал, почему так сильно устал от съемок — и да, все из-за той особенности сюжета
Кто самый сильный в «Сумерках»? Если считаете, что это Джейкоб или Каллены — то зря
Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого
Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком
Клык клыком вышибают: в Marvel тоже есть свой Дракула, и сейчас — идеальное время ввести его в MCU (и смыть позор «Морбиуса»)
