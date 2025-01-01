На «Последнем богатыре» решили не останавливаться: смотрим трейлер нового русского фэнтези – с Воробьевым в главной роли

Хюррем сказала Гюльфем всего одно слово — и наложница сразу простила ее: а ведь были врагами

Помните ученицу с ребенком в «Большой перемене»? Оказывается, это была дочь режиссера, и ее история жизни удивит

Только три фильма выиграли сразу 11 «Оскаров» — спустя десятилетия они остаются мировой классикой

От «бесовской одёжи» до заставки «Мосфильма»: только знатоки вспомнят 5/5 деталей о кино СССР (тест)

«Я жив здоров, все хорошо»: каким вырос нескладный хулиган из «Ералаша»

Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть

Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест)

Одри Хепберн, Энтони Хопкинс, Сарик Андреасян — уберите лишнее: вспоминаем все экранизации романа «Война и мир»

Все еще ждут своего часа: пять произведений Стивена Кинга, которые до сих пор не адаптировали на телевидении