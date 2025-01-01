Меню
Они клонировали Тайрона
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Хайди. Моя хитрая рысь
Отзывы
2024, Германия, анимация
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Какой крестраж Волан-де-Морта был самым опасным? Рейтинг всех 7 артефактов по силе — дневник самый слабый
Седьмой этаж на этаже четвертом? Это вообще как? Киноляпы из «Ивана Васильевича», которые заметили только сейчас
Великая тайна династии: причастен ли Джихангир к смерти Мустафы
«Недооцененный»: в советском «Оно» снялись Крючкова и Табаков, но фильм канул в небытие — самая странная комедия СССР
В стиле «Крестного отца»: лучшие криминальные драмы, которые ничем не хуже эпика Копполы
«Очень много интриги»: в 90-х была не только «Каменская» и «Улицы разбитых фонарей» — вот еще 3 детективных сериала
Его звали в Голливуд, а он стал ведьмой в «Вие»: этот актер сыграл во многих хитах СССР — не получил ни наград, ни званий (фото)
У этого романа Стивена Кинга планировались аж три адаптации — все три свернули, и в целом это логично
В них никто не верил, а зря: самые необычные кастинг-решения, которым принесли фильмам мировую популярность
Самая спокойная сцена «007: Спектр» — умная отсылка к «Бесславным ублюдкам»: и только Бонд третий лишний
«Я — бронированный титан, а он — колоссальный»: тест ко дню рождения Исаямы — покажет, какой вы гигант из «Атаки титанов»
