Би-русский, 2021

Фильм, о котором идёт речь в данном случае о взаимоотношениях двух разных национальных культур: русской и бурятской, в лице которых выступают двое молодых людей, студентов, которые никак не могли найти общий язык и по воле божественного вмешательства, стали вынуждены в буквальном смысле научиться понимать жизнь, быт и культуру своего визави. Это фильм комедия про обмен телами. Тема весьма популярная как в Голливуде, так и в российском кино. Это фильм про первую любовь, про дружбу, преданность и находчивость. В фильме заложено послание об уважении к традициям своего народа и народа, с которым мы уже не один век сосуществуем на одной территории, в одной Республике, в одной стране. Бурятия - это многонациональная республика и данный фильм - это попытка ещё раз показать многообразие традиций, жизненного уклада. Попытка, можно сказать, под необычным углом, рассмотреть весь калейдоскоп культурного слоя.

Молодой человек, студент, русский по национальности, спортсмен, как говорится «качок», ставит под сомнение тезисы преподавателя о буддизме и заодно «гнобит» и всячески пытается унизить другого студента, бурята по национальности, по природе тихоню и ботаника. Обострение конфликта наступает в дацане, где высшие силы вмешиваются в их противостояние и меняют их души местами, поставив душу одного на место другого. Догадавшись в чём дело, они вместе начинают искать выход из сложившейся ситуации и едут в деревню, на малую родину студента бурята. Там-то они и проходят все перипетии фильма.Задача фильма – увидеть и задуматься о ценности межкультурной толерантности.