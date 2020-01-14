Истребители демонов, 2020

Габриэль потерял жену в сражении с тёмными силами и, как простой смертный, топит своё горе в алкоголе и пьяных драках. Но он — ангел Габриэль, который стоит на страже мира и порядка и обладает уникальной силой для борьбы с демонами. И рано или поздно ему всё же придётся вернуться в бой, ведь дьявол вновь собирает войско. Во время этой борьбы Габриэль обнаруживает, что должен отпустить прошлое, чтобы быть по-настоящему свободным. Сможет ли он и его соратники победить в неравном бою с огромной армией демонов?