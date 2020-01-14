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Истребители демонов
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Angels Fallen

Истребители демонов, 2020

2020 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
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О фильме

Габриэль потерял жену в сражении с тёмными силами и, как простой смертный, топит своё горе в алкоголе и пьяных драках. Но он — ангел Габриэль, который стоит на страже мира и порядка и обладает уникальной силой для борьбы с демонами. И рано или поздно ему всё же придётся вернуться в бой, ведь дьявол вновь собирает войско. Во время этой борьбы Габриэль обнаруживает, что должен отпустить прошлое, чтобы быть по-настоящему свободным. Сможет ли он и его соратники победить в неравном бою с огромной армией демонов?

3.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 14 января 2020
Премьера в мире 14 января 2020
Возраст 18+
Постер фильма Истребители демонов 2 постера
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